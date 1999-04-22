Токмин Степан Фомич
Место рождения
Дата рождения21.04.1919
Дата смерти22.04.1999
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Токмина Валентина Степановна
Мать ребёнка: Фатеева Александра Пантелеевна
Каренгина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1953
Дочь: Насонова-Токмина Надежда Степановна
Мать ребёнка: Фатеева Александра Пантелеевна
Смерть
22.04.1999