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Токмин Степан Фомич

Место рождения

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

21.04.1919

Дата смерти

22.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1919

Отец: Токмин Фома Павлович

Мать: Токмина (Гилева) Наталья Ивановна

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Токмина Валентина Степановна

Мать ребёнка: Фатеева Александра Пантелеевна

Каренгина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.10.1953

Дочь: Насонова-Токмина Надежда Степановна

Мать ребёнка: Фатеева Александра Пантелеевна

Большой Кусеряк, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
22.04.1999

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