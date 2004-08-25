Фролова (Патрикеева) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Патрикеева) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1993

Дочь: Рылова Карина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
25.08.2004

Муж: Фролов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.2004

Дочь: Фролова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.2006

Сын: Фролов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Михайлович

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