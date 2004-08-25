Фролова (Патрикеева) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1993
Дочь: Рылова Карина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
25.08.2004
Рождение ребёнка
16.09.2004
Дочь: Фролова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.2006
Сын: Фролов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Михайлович