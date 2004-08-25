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Фролов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1970

Отец: Фролов Михаил Васильевич

Мать: Фролова Таисия Павловна

Бракосочетание
25.08.2004

Жена: Фролова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
16.09.2004

Дочь: Фролова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фролова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
06.12.2006

Сын: Фролов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Фролова Светлана Александровна

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