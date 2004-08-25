Фролов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1970
Отец: Фролов Михаил Васильевич
Мать: Фролова Таисия Павловна
Бракосочетание
25.08.2004
Рождение ребёнка
16.09.2004
Дочь: Фролова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фролова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
06.12.2006
Сын: Фролов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Фролова Светлана Александровна