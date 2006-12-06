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Фролов Александр Дмитриевич
Фролов Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Фролов Дмитрий Михайлович
1970 г.р.
Мать
Фролова (Патрикеева) Светлана Александровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2006
Отец:
Фролов Дмитрий Михайлович
Мать:
Фролова Светлана Александровна
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