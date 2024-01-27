Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Мать: L
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Pearl Vasili
Мать ребёнка: Сысоева ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Francis Vasili
Мать ребёнка: Сысоева ?
Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Susoeff John William
Мать ребёнка: Сысоева ?
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Susoev Bill Vasili
Мать ребёнка: Сысоева ?
Россия
Смерть
Неизвестно