Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Около 1891 г.р.
Около 1892 г.р.
1893 г.р.
Около 1894 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Мать: L

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Pearl Vasili

Мать ребёнка: Сысоева ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Francis Vasili

Мать ребёнка: Сысоева ?

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Susoeff John William

Мать ребёнка: Сысоева ?

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Susoev Bill Vasili

Мать ребёнка: Сысоева ?

Россия
Смерть
Неизвестно
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