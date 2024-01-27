Сысоева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Pearl Vasili
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
Россия
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Francis Vasili
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Susoeff John William
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Susoev Bill Vasili
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
Россия
Смерть
Неизвестно