Сысоева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1891 г.р.
Около 1892 г.р.
1893 г.р.
Около 1894 г.р.

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Pearl Vasili

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

Россия
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Francis Vasili

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Susoeff John William

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Susoev Bill Vasili

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

Россия
Смерть
Неизвестно
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