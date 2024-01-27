(Tickenoff) L
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1850
Дата смерти22.09.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Susoev Jacob Vasili
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1883
Сын: Сысоев Susoev Исай Isaiah Васильевич Vasilich Tihon
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
19.04.1885
Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
22.09.1920
Los Angeles, California, USA