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(Tickenoff) L

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1850

Дата смерти

22.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Васильевич Vasili

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Susoev Jacob Vasili

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Сысоев Susoev Исай Isaiah Васильевич Vasilich Tihon

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
22.09.1920
Los Angeles, California, USA
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