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Кривецкий Димтрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Кривецкий Илья

Мать: Кривецкая ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Иван

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Вера

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Дмитрий

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Смерть
1938
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