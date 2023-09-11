Кривецкий Димтрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Кривецкий Илья
Мать: Кривецкая ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Иван
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Вера
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Дмитрий
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Смерть
1938