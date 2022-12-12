Суходоева (Кондакова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1954
Сын: Суходоев Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно