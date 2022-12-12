Суходоева (Кондакова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходоева (Кондакова) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондаков Яков Николаевич

Мать: Кондакова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
13.09.1954

Сын: Суходоев Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суходоев Борис Федорович

Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходоев Фёдор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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