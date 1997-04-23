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Суходоев Владимир Фёдорович

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Место рождения

Нововятск

Дата рождения

13.09.1954

Дата смерти

23.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1954

Отец: Суходоев Фёдор Кузьмич

Мать: Суходоева Валентина Яковлевна

Бракосочетание
18.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

с. Краснополье Сунский р-н
Рождение ребёнка
23.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Нестино Сунский р-н
Рождение ребёнка
21.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Нестино Сунский р-н
Смерть
23.04.1997
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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