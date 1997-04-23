Суходоев Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.09.1954
Дата смерти23.04.1997
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1954
Бракосочетание
18.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
с. Краснополье Сунский р-н
Рождение ребёнка
23.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Нестино Сунский р-н
Рождение ребёнка
21.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Нестино Сунский р-н
Смерть
23.04.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно