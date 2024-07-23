Савенков Сергей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Савенков Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Савенкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Савенкова Варвара Михайловна
Осуждение
14.04.1933
Обвинение: член семьи кулака Лишен избирательных прав
Смерть
Неизвестно