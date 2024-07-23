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Савенков Сергей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Савенков Захар Лукьянович

Мать: Савенкова Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Савенков Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Савенкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Савенков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Савенкова Варвара Михайловна

Осуждение
14.04.1933
Обвинение: член семьи кулака Лишен избирательных прав
Смерть
Неизвестно

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