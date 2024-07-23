Савенкова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Савенков Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Савенков Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Савенков Сергей Захарович
Осуждение
14.04.1933
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Обвинение: член семьи кулака Лишена избирательных прав
Смерть
Неизвестно