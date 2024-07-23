Савенкова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенкова Варвара Михайловна

Савенкова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Сергей Захарович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Савенков Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Савенков Сергей Захарович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Савенков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Савенков Сергей Захарович

Осуждение
14.04.1933
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Обвинение: член семьи кулака Лишена избирательных прав
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.