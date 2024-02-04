Крупский Михаил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупский Михаил Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Крупский Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Крупская Ефросинья Егоровна

Столбун, Ветковский район, Гомельская область
Смерть
1918
Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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