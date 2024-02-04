Крупский Михаил Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Крупский Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Крупская Ефросинья Егоровна
Столбун, Ветковский район, Гомельская область
Смерть
1918
Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область