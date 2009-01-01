агрогородок Столбун, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Столбун

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Столбунская волость
452. Столбун, село бывшее владельческое, при реке Столбунке, дворов 176, жителей 979, волостное правление, церковь православная, школа, 2 ветряные мельницы, водяная мельн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Столбунская волость
село Столбун102414116261251422643088534345

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Столбунская волость
1Село Столбун, в нем Столбунское в. пр. торг. тр. руч. СтолбункеСтолбунск. с. об. церк. земли253 2983 21034 4Столбунского пр. 25555

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Столбунский сельсовет
д Столбун1023

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Столбунский сельсовет
аг. Столбун613

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