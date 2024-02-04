Крупская Ефросинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Крупский Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Крупский Михаил Харитонович
Столбун, Ветковский район, Гомельская область
Смерть
1924
Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область