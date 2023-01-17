Исаев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Жена: Глинка Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Исаева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Глинка Надежда Петровна
Смерть
1961
Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область