Исаев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Жена: Глинка Надежда Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Исаева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Глинка Надежда Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1961
Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
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