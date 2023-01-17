рабочий посёлок Крестцы, рабочий посёлок Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Крестцы

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Крестецкая волость
683. Крестецкая, слобода бывшая государственная, при реке Холове, дворов 133, жителей 1000, волостное правление (у самого города), церковь православная, почтовая станция, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
13094Крестцыраб.посёлок58°15'00"32°31'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение
49614151051рп Крестцырабочий поселок
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