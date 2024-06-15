Козырев Сергей Борисович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Сергей Борисович

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Козырев Борис Родионов

Мать: Прасковья Семенова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Тит Сергеевич

Мать ребёнка: Марья Семенова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Марья Семенова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Козырев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Марья Семенова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1877

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Марья Семенова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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