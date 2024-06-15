Козырев Сергей Борисович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Козырев Борис Родионов
Мать: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1874
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
26.08.1877
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Марья Семенова
Смерть
Неизвестно