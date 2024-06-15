Козырев Тит Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Тит Сергеевич

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козырев Сергей Борисович

Мать: Марья Семенова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Василий Титов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1892

Дочь: (Козырева) Анна Титова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1898

Дочь: (Козырева) Евдокия Титова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Козырев Иван Титов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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