Козырев Тит Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козырев Сергей Борисович
Мать: Марья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1892
Дочь: (Козырева) Анна Титова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.07.1898
Дочь: (Козырева) Евдокия Титова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
25.09.1903
Сын: Козырев Иван Титов
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно