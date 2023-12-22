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Трубеко Иван Васильевич

Место рождения

Зубово, Сенненский район, Витебская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубово, Сенненский район, Витебская область
Бракосочетание
24.08.1908 ст.

Жена: Трубеко Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемники: по жениху - Вологодский дворянин Николай Аполлонов Волоцкой и Коллежский Регистратор Михаил Иванов Сатрапов; по невесте - Вологодский дворянин Павел Аполлонов Вол... Показать все
Работа или профессия
1908
Зубово, Сенненский район, Витебская область
Крестьянин Могилевской губернии, Сененского уезда, Рахнянской волости, деревни Зубово.
Смерть
Неизвестно
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