Трубеко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемники: по жениху - Вологодский дворянин Николай Аполлонов Волоцкой и Коллежский Регистратор Михаил Иванов Сатрапов; по невесте - Вологодский дворянин Павел Аполлонов Вол... Показать все
Работа или профессия
1908
Крестьянин Могилевской губернии, Сененского уезда, Рахнянской волости, деревни Зубово.
Смерть
Неизвестно