деревня Зубово, деревня Зубово, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Зубово

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
49Дер. ЗубовопроселкеколодцахВеликосел. с. о. 93434Великосельск. пр. 8827
92Фол. Зубовопроселкеколодцедв. Русаковскому, кат. 133Смольян. р.-кат. 8227

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Коковчинский сельсовет
д Зубово9

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Коковчинский сельсовет
д. Зубово11
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