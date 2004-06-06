Прохорова (Гущина) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1932
Дата смерти06.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932
Отец: Гущин Николай
Мать: Гущина Феодосья
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Прохоров Владимир
Отец ребёнка: Прохоров Петр
Рождение ребёнка
27.10.1963
Дочь: Воронина Татьяна
Отец ребёнка: Прохоров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Петр
Смерть
06.06.2004