Прохорова (Гущина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Гущина) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1932

Дата смерти

06.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932

Отец: Гущин Николай

Мать: Гущина Феодосья

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Прохоров Владимир

Отец ребёнка: Прохоров Петр

Рождение ребёнка
27.10.1963

Дочь: Воронина Татьяна

Отец ребёнка: Прохоров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Петр

Смерть
06.06.2004
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