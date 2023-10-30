Прохоров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1931
Дата смерти28.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Прохоров Владимир
Мать ребёнка: Прохорова Клавдия
Рождение ребёнка
27.10.1963
Дочь: Воронина Татьяна
Мать ребёнка: Прохорова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Клавдия
Смерть
28.04.1985