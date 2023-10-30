Прохоров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1931

Дата смерти

28.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Прохоров Владимир

Мать ребёнка: Прохорова Клавдия

Рождение ребёнка
27.10.1963

Дочь: Воронина Татьяна

Мать ребёнка: Прохорова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Клавдия

Смерть
28.04.1985
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