Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1938

Дочь: Кочеткова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
18.11.1946

Дочь: Бовкун Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурекова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Смерть
Неизвестно
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