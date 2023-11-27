Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1938
Дочь: Кочеткова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
18.11.1946
Дочь: Бовкун Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурекова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Смерть
Неизвестно