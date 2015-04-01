Кочеткова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1938

Дата смерти

?.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: Михаил

Мать: Мария

Рождение ребёнка
20.11.1955

Сын: Кочетков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кочетков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир Викторович

Отец ребёнка: Кочетков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кочетков Виктор

Смерть
?.04.2015
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