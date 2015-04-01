Кочеткова Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1938
Дата смерти?.04.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1955
Сын: Кочетков Михаил Викторович
Отец ребёнка: Кочетков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир Викторович
Отец ребёнка: Кочетков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кочетков Виктор
Смерть
?.04.2015