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Максим Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Прокопий Максимов

Мать: Ирина Власова

Рождение ребёнка
14.10.1849 ст.

Сын: Иларион Максимов

Мать ребёнка: Акулина Иродионова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&wc=Q866-NTX%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387396801&cc=1921824 Восприемники: д. Лопатино кр. сын Илья Иродионов и кр. Федора Ст... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иродионова

Смерть
Неизвестно
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