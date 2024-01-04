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Иларион Максимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.10.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1849 ст.

Отец: Максим Прокопьев

Мать: Акулина Иродионова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&wc=Q866-NTX%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387396801&cc=1921824 Восприемники: д. Лопатино кр. сын Илья Иродионов и кр. Федора Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно
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