Иларион Максимов
Место рождения
Дата рождения14.10.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1849 ст.
Отец: Максим Прокопьев
Мать: Акулина Иродионова
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Смерть
Неизвестно