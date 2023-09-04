Петрова (Тупицына) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тупицын Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1930
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1933
Сын: Петров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1935
Дочь: Гриднева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1941
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Лучки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область