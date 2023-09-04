Петрова (Тупицына) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тупицына) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупицын Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1930

Сын: Петров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.01.1933

Сын: Петров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.04.1935

Дочь: Гриднева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.03.1941

Сын: Петров Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Александрович

Смерть
1971
Лучки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
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