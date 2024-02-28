местечко Лучки, местечко Лучки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Лучки

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7505Лучкова дача93308

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
307992Лучкиместечко56°46'39°32'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Симское сельское поселение
17656448161м Лучкиместечко
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