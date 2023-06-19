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Катаев Захарий Фёдорович

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

01.09.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1812 ст.

Отец: Катаев Фёдор Иванович

Мать: Катаева Мавра (Марфа) Афанасьевна

60. 1 сентября 1812 г. родился деревни Шапочкиной у крестьянина Федора Катаева сын Захарий. 5 сентября 1812 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: Сергей Шляпин? Метрическая книга Пророко-Ильинск... Показать все
Крещение
05.09.1812 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно