Мартынов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Игорь Александрович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

22.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1970
Бракосочетание
С 1988 по 1995

Жена: Мартынова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
17.07.1995

Сын: Мартынов Максим Игоревич

Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
24.09.2006

Дочь: Мартынова Яна Игоревна

Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Анатольевна

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