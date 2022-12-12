Мартынов Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения22.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1970
Бракосочетание
С 1988 по 1995
Рождение ребёнка
17.07.1995
Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
24.09.2006
Дочь: Мартынова Яна Игоревна
Мать ребёнка: Мартынова Татьяна Анатольевна