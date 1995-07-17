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Мартынов Максим Игоревич
Мартынов Максим Игоревич
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Место рождения
Мелитополь
Дата рождения
17.07.1995
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Игорь Александрович
1970 г.р.
Мать
Мартынова (Кругова) Татьяна Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1995
Отец:
Мартынов Игорь Александрович
Мать:
Мартынова Татьяна Анатольевна
Мелитополь
Место жительства
С 1995
Мелитополь
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