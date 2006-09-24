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Мартынова Яна Игоревна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

24.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2006

Отец: Мартынов Игорь Александрович

Мать: Мартынова Татьяна Анатольевна

Место жительства
С 2006
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