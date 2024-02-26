Костин Ефим
Место рожденияКурская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Костина ?
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Костина ?
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Костина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писцова Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Костина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Костина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина ?
Смерть
Неизвестно