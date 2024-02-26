Костин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Ефим

Место рождения

Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Костин Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Костина ?

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Костин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Костина ?

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Костин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Костина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писцова Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Костина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Костина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина ?

Смерть
Неизвестно
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