Костин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти11.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Костин Ефим
Мать: Костина ?
Рождение ребёнка
13.11.1890
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
10.05.1892
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.10.1894
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
03.12.1896
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
26.08.1899
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
22.05.1901
Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1902
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.