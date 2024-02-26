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Костин Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

11.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Костин Ефим

Мать: Костина ?

Рождение ребёнка
13.11.1890

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
10.05.1892

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.10.1894

Сын: Костин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
03.12.1896

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
26.08.1899

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
22.05.1901

Сын: Костин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Костина Ефимия Николаевна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Ефимия Николаевна

Смерть
11.07.1902
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
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