Лисицына-Середа Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1938
Дата смерти08.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1938
Рождение ребёнка
1961
Сын: Лисицын Евгений Борисович
Отец ребёнка: Лисицын Борис Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1967
Сын: Лисицын Алексей Борисович
Отец ребёнка: Лисицын Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2020