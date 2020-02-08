Лисицына-Середа Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына-Середа Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1938

Дата смерти

08.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1938

Отец: Середа Владимир Аврамович

Мать: Середа-Соломоненко Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Лисицын Евгений Борисович

Отец ребёнка: Лисицын Борис Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1967

Сын: Лисицын Алексей Борисович

Отец ребёнка: Лисицын Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Борис Михайлович

Смерть
08.02.2020
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