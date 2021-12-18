Лисицын Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти18.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Рождение ребёнка
1961
Сын: Лисицын Евгений Борисович
Мать ребёнка: Лисицына-Середа Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
08.10.1967
Сын: Лисицын Алексей Борисович
Мать ребёнка: Лисицына-Середа Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2021