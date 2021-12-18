Лисицын Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

18.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: Лисицын Михаил Фёдорович

Мать: Лисицына-Песляк Анна Денисовна Дионисъевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Лисицын Евгений Борисович

Мать ребёнка: Лисицына-Середа Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.1967

Сын: Лисицын Алексей Борисович

Мать ребёнка: Лисицына-Середа Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына-Середа Наталья Владимировна

Смерть
18.12.2021
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