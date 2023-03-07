Арсеньева (Ершова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Ершова) Анна Александровна

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Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
16.04.1923

Муж: Арсеньев Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1925

Дочь: Арсеньева Марианна Михайловна

Отец ребёнка: Арсеньев Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1929

Сын: Арсеньев Лев Михайлович

Отец ребёнка: Арсеньев Михаил Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1978
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