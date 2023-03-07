Арсеньева (Ершова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1923
Рождение ребёнка
20.04.1925
Дочь: Арсеньева Марианна Михайловна
Отец ребёнка: Арсеньев Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
22.10.1929
Отец ребёнка: Арсеньев Михаил Юрьевич
Смерть
1978