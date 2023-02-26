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Филипп Мартинов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.08.1798

Жена: Параскева Степанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Степанова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Дорофей Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Степанова

Рождение ребёнка
01.02.1806

Дочь: Агафия Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Степанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1806

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Степанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1808

Сын: Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Степанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1820

Сын: Сафроний Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Степанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Анастасия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1822

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Анастасия Харитонова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1825

Дочь: Мавра Филиппова

Мать ребёнка: Анастасия Харитонова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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