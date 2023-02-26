Филипп Мартинов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.08.1798
Жена: Параскева Степанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дорофей Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Степанова
Рождение ребёнка
01.02.1806
Дочь: Агафия Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Степанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1806
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Степанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1808
Сын: Фёдор Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Степанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1820
Сын: Сафроний Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Степанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Анастасия Харитонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1822
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Анастасия Харитонова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1825
Дочь: Мавра Филиппова
Мать ребёнка: Анастасия Харитонова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно