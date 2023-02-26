Агафия Филиппова
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1806
Отец: Филипп Мартинов
Мать: Параскева Степанова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1823
Муж: Артемий Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Артемова
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Титы
Смерть
Неизвестно