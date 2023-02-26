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Агафия Филиппова

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1806

Отец: Филипп Мартинов

Мать: Параскева Степанова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1823

Муж: Артемий Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Артемова

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Титы
Смерть
Неизвестно
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