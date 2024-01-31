Солдатов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов ?

Мать ребёнка: Мать Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солдатова) Елизавета

Мать ребёнка: Мать Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Солдатова) Надежда

Мать ребёнка: Мать Надежда

Рождение ребёнка
11.10.1921

Дочь: Долгих (Солдатова) Александра

Мать ребёнка: Мать Надежда

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