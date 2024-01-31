Солдатов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов ?
Мать ребёнка: Мать Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солдатова) Елизавета
Мать ребёнка: Мать Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Солдатова) Надежда
Мать ребёнка: Мать Надежда
Рождение ребёнка
11.10.1921
Дочь: Долгих (Солдатова) Александра
Мать ребёнка: Мать Надежда