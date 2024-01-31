Мать Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1921

Дочь: Долгих Александра

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов ?

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Солдатов Андрей

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