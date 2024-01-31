Мать Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1921
Дочь: Долгих Александра
Отец ребёнка: Солдатов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов ?
Отец ребёнка: Солдатов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Солдатов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Солдатов Андрей