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Шмидт Анатолий Рихардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952

Отец: Шмидт Рихард Готфридович

Мать: Баева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1975

Дочь: Шмидт Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1979

Сын: Шмидт Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1981

Дочь: Лепешкина Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Елена Васильевна

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