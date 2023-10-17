Шмидт Анатолий Рихардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952
Отец: Шмидт Рихард Готфридович
Мать: Баева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1975
Дочь: Шмидт Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1979
Сын: Шмидт Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1981
Дочь: Лепешкина Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Шмидт Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмидт Елена Васильевна