Шмидт Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1975
Дочь: Шмидт Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович
Рождение ребёнка
26.07.1979
Сын: Шмидт Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович
Рождение ребёнка
29.08.1981
Дочь: Лепешкина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович
Бракосочетание
Неизвестно