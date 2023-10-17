Шмидт Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1975

Дочь: Шмидт Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович

Рождение ребёнка
26.07.1979

Сын: Шмидт Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович

Рождение ребёнка
29.08.1981

Дочь: Лепешкина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Шмидт Анатолий Рихардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Анатолий Рихардович

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