Мизгирев Степан Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Мизгирев Федор Степанович
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Мизгирева Афимья Степановна
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Мизгирева Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мизгирева Дарья Степановна
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Мизгирев Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Смерть
1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист