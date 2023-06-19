Мизгирев Степан Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизгирев Степан Ларионович

Место рождения

Высоково, город областного значения Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Мизгирев Ефим Степанович

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Мизгирев Федор Степанович

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Мизгирева Афимья Степановна

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Мизгирева Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мизгирева Дарья Степановна

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Мизгирев Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Мизгирев Егор Степанович

Мать ребёнка: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизгирева Матрена Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Смерть
1791
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист