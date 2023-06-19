Мизгирева Матрена Филиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Мизгирев Федор Степанович
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Мизгирева Афимья Степановна
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Мизгирева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мизгирева Дарья Степановна
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Мизгирев Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Смерть
Неизвестно