Мизгирева Матрена Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизгирева Матрена Филиповна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Мизгирев Федор Степанович

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Мизгирев Ефим Степанович

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Мизгирева Афимья Степановна

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Мизгирева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мизгирева Дарья Степановна

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Мизгирев Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Мизгирев Егор Степанович

Отец ребёнка: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизгирев Степан Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 оборот
Смерть
Неизвестно