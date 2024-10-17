Артамонова (Кочерина) Екатерина Александрова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892
Рождение ребёнка
01.09.1893
Сын: Артамонов Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Артамонова) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Артамонов Владимир Михайлов
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
26.08.1901
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
25.08.1902
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1904
Дочь: (Артамонова) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
19.07.1908
Дочь: (Артамонова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
19.07.1908
Сын: Артамонов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
07.11.1911
Сын: Артамонов Александр Михайлова
Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно