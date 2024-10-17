Артамонова (Кочерина) Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Кочерина) Екатерина Александрова

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Артамонов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
01.09.1893

Сын: Артамонов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Артамонова) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Артамонов Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: (Артамонова) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Дочь: (Артамонова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Артамонов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Артамонов Александр Михайлова

Отец ребёнка: Артамонов Михаил Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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