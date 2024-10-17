(Артамонова) Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения19.07.1908
Дата смерти01.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908
Крещение
20.07.1908
восприемники: крестьянка д. Баринцова Марья Трофимова Кочерина, крестьянин д. Баринцова Константин Иванов Милюков и Углицкая мещанка Матрена Александрова Лебедева
Смерть
01.03.1909
Причина смерти: от неизвестной болезни | от неизвестной болезни
Похороны
02.03.1909