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Иван Михайлов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.08.1902

Дата смерти

18.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1902

Отец: Артамонов Михаил Григорьев

Мать: Артамонова (Кочерина) Екатерина Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
26.08.1902
восприемники: д. Рождественской Слободки Васильевской вол. крестьянин Степан Поликарпов Горбанов и крестьянская девица проживающая в сельце Надпева Акилина Григорьева
Смерть
18.09.1902
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от колотья | от колотья
Похороны
20.09.1902

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