Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения25.08.1902
Дата смерти18.09.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1902
Крещение
26.08.1902
восприемники: д. Рождественской Слободки Васильевской вол. крестьянин Степан Поликарпов Горбанов и крестьянская девица проживающая в сельце Надпева Акилина Григорьева
Смерть
18.09.1902
Причина смерти: от колотья | от колотья
Похороны
20.09.1902