Артамонов Николай Михайлов
Место рождения
Дата рождения19.07.1908
Дата смерти20.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908
Крещение
20.07.1908
восприемники: крестьянка д. Баринцова Марья Трофимова Кочерина, крестьянин д. Баринцова Константин Иванов Милюков и Углицкая мещанка Матрена Александрова Лебедева
Смерть
20.09.1908
Причина смерти: от боли на голове | от боли на голове
Похороны
21.09.1908