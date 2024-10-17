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Артамонов Николай Михайлов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.07.1908

Дата смерти

20.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908

Отец: Артамонов Михаил Григорьев

Мать: Артамонова (Кочерина) Екатерина Александрова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.07.1908
восприемники: крестьянка д. Баринцова Марья Трофимова Кочерина, крестьянин д. Баринцова Константин Иванов Милюков и Углицкая мещанка Матрена Александрова Лебедева
Смерть
20.09.1908
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от боли на голове | от боли на голове
Похороны
21.09.1908

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